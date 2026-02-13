Valbasca e Monte Goi | 440mila euro dalla Regione per la sicurezza del territorio

La Regione ha destinato 440 mila euro per migliorare la sicurezza di Valbasca e Monte Goi, due zone del Parco della Spina Verde. La decisione arriva dopo numerosi interventi richiesti dai residenti e dagli escursionisti, preoccupati per il rischio di incidenti e danni ambientali. Durante l’incontro pubblico, centinaia di persone hanno assistito alla presentazione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, che prevedono nuovi percorsi, segnaletica e interventi di tutela del territorio.

Il PD: "Risultato concreto per i cittadini, ma il Comune di Como resta assente. Monitoreremo il corretto svolgimento dei lavori e la loro idoneità al territorio interessato". Grande partecipazione di pubblico alla serata di presentazione dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione previsti per le aree della Valbasca e del Monte Goi, situati nel Parco Regionale della Spina Verde. Gli interventi saranno finanziati grazie a uno stanziamento complessivo di 440mila euro (400mila euro in sede di assestamento di bilancio cui si sono aggiunti altri 40mila euro assegnati al Parco dalla Giunta). Questo stanziamento è frutto del lavoro svolto in Consiglio Regionale dal consigliere Angelo Orsenigo.