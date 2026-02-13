Valanga ad Airolo durante un’uscita con gli sci | due morti
Una valanga travolge tre sciatori ad Airolo, causando due morti. La slavina si è staccata poco prima delle 14 tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat, mentre le persone stavano facendo un’uscita in montagna. Un testimone ha visto la neve scendere improvvisamente, bloccando i tre escursionisti sotto metri di neve. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo due di loro non sono riusciti a salvarsi.
Tragedia in montagna oggi ad Airolo. Poco prima delle 14, tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat, tre persone impegnate in un’escursione con gli sci sono state travolte da una valanga. Secondo una prima ricostruzione della polizia cantonale, l’incidente è avvenuto per cause che dovranno essere chiarite dall’inchiesta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega e il Soccorso alpino svizzero (Sas). Per due delle persone coinvolte, la cui identificazione formale è ancora in corso, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La terza persona, invece, non ha riportato ferite.🔗 Leggi su Quicomo.it
Travolti da valanga durante fuoripista in Valtellina: due morti
Due sciatori sono morti oggi in Valtellina, travolti da una valanga durante un’uscita fuoripista.
Tragedia ad Albosaggia: due morti e un ferito sotto una valanga
Questa mattina ad Albosaggia, una valanga ha travolto un gruppo di tre escursionisti.
