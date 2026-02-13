Vai a mangiare banane Balotelli insultato in campo | Qui non me l' aspettavo ora basta

Mario Balotelli, durante la partita contro il Dubai City, è stato insultato con cori razzisti, tra cui un commento offensivo che gli ha gridato “Vai a mangiare banane”. È la terza volta in un mese che l’attaccante dell’Al-Ittifaq denuncia episodi simili, questa volta scatenando la sua reazione diretta ai commenti che ha definito “inaccettabili”.

Mario Balotelli nuovamente vittima di razzismo. L'attaccante dell'Al-Ittifaq ha recentemente denunciato di essere stato vittima di insulti nel corso di una partita giocata contro il Dubai City. Stando a quanto raccontato dallo stesso calciatore in una diretta Instagram, lo spiacevole episodio si è verificato lo scorso 11 febbraio, quando si stava disputando il match fra le due squadre. A quanto pare, durante la gara Balotelli è stato preso di mira da alcuni spettatori che hanno rivolto verso di lui insulti razzisti, del tipo: "Uh uh uh, vai a mangiare le banane". Il tutto condito da schiamazzi, risate e altri versi.