Usate l' acqua solo se strettamente necessario | che sta succedendo a Baselga di Pinè

A Baselga di Piné, il sindaco Marco Rossi ha firmato un’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua potabile, invitando i residenti a usarla solo se strettamente necessario, a causa di una grave carenza idrica causata da settimane di scarsa pioggia e alte temperature.

C'è anche stata la firma di un'ordinanza urgente. Non si esclude nemmeno l'interruzione programmata dell'erogazione idrica "Severità idrica elevata" a Baselga di Piné. Una situazione piuttosto seria, al punto che l'amministrazione comunale ha emesso un'apposita ordinanza per evitare l'utilizzo di acqua se non "per motivi strettamente necessari".

Lipari continua a fronteggiare una grave emergenza idrica, con l’impianto di dissalazione che funziona a capacità ridotta da oltre cinque giorni.

L'ottava sezione del Tar della Campania ha esaminato il ricorso di Italgas Acqua Spa contro il Comune di Caserta, in merito ai lavori di ripristino e alle perdite d'acqua attribuite alla società.

