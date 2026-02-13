Usano foto di poliziotti veri per svuotarti il conto | la truffa WhatsApp che inganna tutti come proteggerti

Gli agenti della polizia postale di Milano hanno sequestrato decine di dispositivi e arrestato due persone coinvolte in una truffa via WhatsApp che sfruttava foto di poliziotti veri per svuotare i conti correnti degli utenti. La truffa, diffusa attraverso messaggi ingannevoli, si basa sull’invio di immagini di agenti in divisa per convincere le vittime a fornire dati bancari o a cliccare su link malevoli. Questa strategia ha colpito centinaia di persone in tutta Italia, molti dei quali hanno scoperto troppo tardi di essere stati raggirati. Tra i dettagli più inquietanti, i truffatori utilizzavano foto autent

Le truffe digitali si evolvono con una velocità inquietante. Ogni mese, talvolta ogni settimana, emerge una nuova strategia pensata per aggirare le difese tecnologiche e soprattutto quella barriera psicologica che dovrebbe proteggerci dall'ingenuità. L'ultima frontiera del phishing su WhatsApp ha però superato ogni livello di sofisticazione precedente: i truffatori non si limitano più a impersonare corrieri, operatori bancari o fantomatici funzionari. Questa volta si fingono agenti della Polizia di Stato, utilizzando fotografie autentiche di poliziotti realmente in servizio. La pericolosità di questa truffa risiede proprio nella sua credibilità.