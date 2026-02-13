Negli Usa, due persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito a una sparatoria avvenuta in un complesso residenziale della South Carolina State University, probabilmente scatenata da un conflitto tra studenti. Una delle vittime è stata colpita mentre usciva dalla propria abitazione, mentre il sospetto si è dato alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Negli Usa due persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito a una sparatoria avvenuta in un complesso residenziale della South Carolina State University. Lo ha riferito la stessa università. I funzionari dell’ateneo non hanno confermato l’identità delle vittime né le condizioni della persona ferita, si legge in un comunicato stampa. Il campus di Orangeburg è stato posto in lockdown intorno alle 21.15 ora locale quando è arrivata la segnalazione della sparatoria. Quattro ore dopo, il lockdown era ancora in vigore. Le forze dell’ordine si trovano sul posto. L’università ha annullato le lezioni di venerdì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, sparatoria in campus South Carolina State: due vittime

Shootings at South Carolina State University leave 1 dead, another injured

