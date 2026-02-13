Upamecano rinnova con il Bayern Monaco | i dettagli del contratto e le prime dichiarazioni

Il Bayern Monaco ha annunciato il rinnovo di Upamecano, dopo aver deciso di prolungare il suo contratto fino al 2030. La squadra ha deciso di investire ancora sul difensore, che ha mostrato ottime prestazioni nelle ultime stagioni. Upamecano ha firmato un nuovo accordo che lo legherà al club per altri sei anni, rafforzando così la difesa del Bayern.

Il Bayern Monaco ha ufficializzato la revisione del contratto di Dayot Upamecano, confermando la permanenza del difensore centrale fino al 30 giugno 2030. L’estensione rinnova un asse difensivo che ha contribuito a numerosi successi nelle stagioni recenti, integrandosi nel progetto sportivo del club e nel ciclo competitivo della squadra. La conferma arriva tramite il canale ufficiale del club, che comunica l’accordo raggiunto con l’esternodifensore francese. Upamecano, entrato nell’organico bavarese nella stagione 202122, ha instaurato una presenza stabile in difesa e ha visto la squadra conquistare trofei nazionali nel corso del periodo, tra cui tre titoli di Bundesliga e tre Supercoppe nazionali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il Bayern Monaco ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Dayot Upamecano, dopo aver deciso di rinnovare il suo accordo fino al 2030.

Il Bayern Monaco ha preso una decisione sul futuro di Upamecano.

