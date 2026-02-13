A Dalmine, i carabinieri hanno preso un uomo violento che aveva minacciato e picchiato la compagna. La decisione arriva dopo che l’uomo si è mostrato aggressivo e pericoloso, mettendo a rischio la sicurezza della famiglia. La donna ha chiesto aiuto e ha ottenuto un’ordinanza che lo allontana dalla casa. I militari sono intervenuti per applicare questa misura e garantire la tutela della convivente.

LA DISPOSIZIONE. I carabinieri hanno eseguito un ordine di protezione a seguito di atteggiamenti violenti nei confronti della convivente. L’ordine è stato adottato in seguito a una situazione di conflitto familiare che ha spinto la donna a cercare protezione legale. I carabinieri hanno rintracciato l’uomo e notificato l’ordinanza, ordinandogli di cessare immediatamente ogni comportamento lesivo nei confronti della convivente e della figlia. L’uomo è stato allontanato dall’abitazione familiare e ha fissato il proprio domicilio in provincia di Brescia, presso i propri familiari. Il Giudice ha imposto il divieto assoluto per l’uomo di avvicinarsi a meno di 500 metri dall’abitazione della madre e dalla minore, nonché dai luoghi che abitualmente frequentano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Uomo violento allontanato dalla famiglia a Dalmine

Valentino Rossi ha espresso preoccupazione per la salute e il benessere di suo padre Graziano, evidenziando un allontanamento dalla famiglia e sottolineando che la questione non riguarda aspetti finanziari.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Violenza psicologica e fisica alla moglie, arrestato un 52enne di Mira; Aggressioni, minacce e vessazioni in casa: l'incubo di una madre per la paura del figlio; Accoltella la moglie al culmine di una lite, ora scatta il braccialetto elettronico per un 47enne allontanato da casa; Pretende denaro e terrorizza la famiglia: allontanato.

Uomo violento allontanato dalla famiglia a DalmineI carabinieri hanno eseguito un ordine di protezione a seguito di atteggiamenti violenti nei confronti della convivente. ecodibergamo.it

Stasera ti ammazzo: uomo violento allontanato d’urgenza da convivente e figli minori in SiciliaLa polizia di Caltanissetta ha allontanato d’urgenza un quarantenne dalla convivente. Nel corso della notte l’uomo avrebbe picchiato la propria compagna mentre in casa erano presenti i tre figli minor ... strettoweb.com

Ubriaco e violento, l’uomo ha continuato a dare in escandescenza sull’auto di servizio dell’Arma e in caserma: due agenti della Locale costretti a ricorrere alle cure mediche - facebook.com facebook