Giuseppe Molonia ha dichiarato in puntata a Uomini e Donne di aver avuto un ruolo diretto nella fine della storia tra Rosanna e Alessio, spiegando che il suo intervento è stato motivato da un interesse personale e non da motivi di cuore.

Giuseppe Molonia interviene sulla storia tra Rosanna e Alessio a Uomini e Donne e chiarisce il suo ruolo nella rottura. Diretta social, dubbi e frecciatine infiammano il gossip. Un’amicizia, una frequentazione e una diretta social che accende il fuoco delle polemiche. A Uomini e Donne basta poco per trasformare un semplice chiarimento in un caso mediatico che infiamma il pubblico e divide i fan. Negli ultimi mesi la conoscenza tra Rosanna e Alessio ha fatto discutere più di una puntata del celebre dating show Uomini e Donne. Dopo aver scelto di frequentarsi lontano dalle telecamere, qualcosa si è incrinato all’improvviso, lasciando spazio a sospetti e tensioni sempre più evidenti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Uomini e Donne, Giuseppe sgancia la bomba: la verità su Rosanna e Alessio!

La registrazione di Uomini e Donne del 28 gennaio ha portato una sorpresa dietro l’altra.

Alessio ha scelto Rosanna durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Uomini e Donne, Giuseppe Molonia interviene nella querelle tra Rosanna e Alessio; Uomini e Donne, Rosanna sbrocca contro Alessio: Non voglio più parlare con te; Uomini e Donne: Rosanna affronta Alessio e prende una decisione (quasi) definitiva; La storia di Antonino - C'è posta per te Clip | Witty TV.

Uomini e Donne, Giuseppe Molonia spiazza tutti: confessione su Rosanna e Alessio/ Non è andata come pensateUomini e Donne, Giuseppe Molonia smonta le accuse e svela il retroscena sulle telefonate alla sua ex fidanzata Rosanna. ilsussidiario.net

Uomini e Donne: Giuseppe Molonia rompe il silenzio su Rosanna e AlessioGiuseppe Molonia rompe il silenzio su Rosanna e Alessio Si è fatto un gran ... msn.com

Ieri è andata in onda un'altra puntata del fortunato dating show di Canale 5, Uomini e Donne, e la nota dama torinese, Gemma Galgani, si è allontanata dallo studio per un malore, dopo essersi molto agitata per alcune critiche ricevute - facebook.com facebook

È rivoltante trattare come un pericolo per lo Stato uomini, donne e bambini che fuggono da miseria e persecuzioni. È vigliacco respingere le persone nei paesi che le perseguitano. Non è sicurezza, è disumanità. Moltiplicheremo gli sforzi per salvare chi rischi x.com