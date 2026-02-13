Uomini e Donne anticipazioni | Sara Gaudenzi dice no a Gabriele e Paola lo lascia

Il 13 febbraio, durante la puntata di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha deciso di non incontrare Gabriele, mentre Paola ha annunciato di voler interrompere la frequentazione con Gabriele. Sara ha spiegato che non si sente pronta a conoscere il cavaliere, e questa scelta ha lasciato Gabriele senza speranze. Nel frattempo, Paola ha comunicato che non proseguirà più con Gabriele, lasciando il suo banco libero.

Nella puntata del 13 febbraio del dating show, la tronista rifiuta di conoscere Gabriele e il cavaliere perde anche Paola. In studio interviene Maria per chiarire una situazione che si fa sempre più confusa. La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi venerdì 13 febbraio è stata un concentrato di delusioni, dubbi e drammi sentimentali. praticamente un venerdì qualsiasi nello studio di Maria De Filippi. Nel Trono Over, la conduttrice ha chiarito per chi Gabriele avesse chiamato la redazione, mentre nel Trono Classico, Ciro ha discusso con tutte le corteggiatrici che si chiamano Alessia. Trono Over: Gloria e Paolo, temperatura sotto zero La puntata si apre con Gloria Nicoletti che racconta la sua uscita con Paolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Approfondimenti su sara gaudenzi

Nelle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, si parla di Sara Gaudenzi che potrebbe aver lasciato il programma senza fare una scelta.

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne riguardano il percorso di Sara Gaudenzi e le recenti decisioni di Marco Veneselli.

Ultime notizie su sara gaudenzi

