A Milano, durante l’apertura della BIT a Fiera Milano Rho, Capri si presenta in modo sorprendente anche in Galleria Vittorio Emanuele, dove un’esposizione di foto e oggetti punta a mostrare l’isola come un vero e proprio angolo di natura in città.

A Fiera Milano Rho è iniziata la BIT, la Borsa Italiana del Turismo, ma il turismo sta andando in scena anche in Galleria Vittorio Emanuele, in pieno centro cittadino. Con un progetto realizzato dal Comune di Capri, che si tiene alla Libreria Bocca fino al 15 febbraio. “Dalla montagna, dai ghiacciai, ai fiumi e dai fiumi al mare. Dalla piazzetta, al salotto della Galleria Vittorio Emanuele. Si viaggia così da Milano a Capri con una settimana di eventi con la rassegna ‘Capri si racconta’. In occasione della Bit sono protagonisti libri e lettori con al centro: l'isola che c’è e un diverso turismo culturale”, ha dichiarato Massimiliano Finazzer Flory regista e attore, curatore del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un’isola in città, Capri si racconta a Milano

Monica Guerritore ha ricevuto il Premio “Capri – Lina Wertmuller” alla 30ª edizione di Capri Hollywood, il festival cinematografico internazionale in programma dal 26 dicembre al 2 gennaio sull’Isola Azzurra.

Questa mattina il Senato ha dato il via libera all’unanimità al disegno di legge che permette di creare ufficialmente l’Area Marina Protetta dell’isola di Capri.

