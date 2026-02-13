Under 30 in Italia | il 79% vive a casa peggio solo la Corea

In Italia, il 79% dei giovani sotto i 30 anni vive ancora con i genitori, una percentuale che si avvicina ai record mondiali e che rende il nostro paese uno degli ultimi in Europa a lasciare l’abitazione di famiglia. La causa principale risiede nei costi elevatissimi di affitti e mutui, che rendono difficile anche solo pensare di indipendersi. Un dato che emerge dall’ultimo rapporto dell’Ocse, che evidenzia come la situazione sia particolarmente grave al Sud, dove le difficoltà sono ancora più accentuate. Questa condizione, più grave solo in Corea, si evidenzia anche nel confronto con il Nord Europa, dove i giovani partono più

I nuovi dati Ocse: affitti proibitivi, mutui inaccessibili e il confronto impietoso con il Nord Europa L'ultimo rapporto dell'Ocse scatta. L'ultimo rapporto dell'Ocse scatta una fotografia impietosa della condizione giovanile in Italia, rivelando che quasi otto under 30 su dieci vivono ancora con i genitori. Con una percentuale del 79%, il nostro Paese occupa il penultimo posto della classifica globale, superato negativamente soltanto dalla Corea del Sud che tocca quota 82%. Questa statistica evidenzia una distanza siderale rispetto alle economie più solide del continente, dove l'indipendenza rappresenta una tappa naturale e precoce della vita adulta.