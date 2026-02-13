Un' altra settimana per l' iscrizione a scuola termini prorogati al 21 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di estendere i termini per le iscrizioni scolastiche, perché molte famiglie non sono ancora riuscite a completare le procedure. Ora, le iscrizioni si potranno fare fino al 21 febbraio, dando più tempo agli utenti. Questa proroga riguarda sia le scuole dell’infanzia sia le classi dei primi e secondi cicli, per l’anno scolastico 20262027. Molte scuole hanno registrato un aumento di richieste all’ultimo momento, spingendo le autorità a intervenire.

Scadenza posticipata, a livello nazionale, a sabato 21 febbraio. Nel territorio comunale attivi sportelli con personale dedicato per supportare le famiglie Prorogati i termini per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 20262027. La scadenza, inizialmente fissata a venerdì 14 febbraio, è stata infatti posticipata a livello nazionale alle ore 20 di sabato 21 febbraio. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, sono 1.261 le famiglie residenti a Modena impegnate nelle iscrizioni alle scuole pubbliche e convenzionate.