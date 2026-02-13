Un' altra settimana per l' iscrizione a scuola termini prorogati al 21 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di allungare i tempi per le iscrizioni scolastiche, spostando il termine al 21 febbraio. La scelta arriva dopo che molte famiglie hanno segnalato difficoltà nel completare le pratiche online, soprattutto nelle aree rurali. Ora, genitori e studenti avranno più tempo per presentare le domande e organizzare al meglio l’ingresso nelle scuole.

Scadenza posticipata, a livello nazionale, a sabato 21 febbraio. Nel territorio comunale attivi sportelli con personale dedicato per supportare le famiglie Prorogati i termini per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 20262027. La scadenza, inizialmente fissata a venerdì 14 febbraio, è stata infatti posticipata a livello nazionale alle ore 20 di sabato 21 febbraio. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, sono 1.261 le famiglie residenti a Modena impegnate nelle iscrizioni alle scuole pubbliche e convenzionate. Iscrizione a scuola, proroga per le domande fino al 21 febbraio anche a Bologna Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di prolungare i termini per le iscrizioni scolastiche, consentendo agli studenti di presentare le domande fino al 21 febbraio.