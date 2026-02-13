La monaca di Monza, Cristina Corradi, è stata trovata morta questa mattina nel convento dove viveva, apparentemente a causa di una crisi di nervi aggravata da recenti tensioni con le altre suore. La morte, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha suscitato immediatamente l’interesse di molti, considerando la sua figura nota anche per il suo passato burrascoso e il ruolo di donna forte in un ambiente tradizionalmente maschile. Un particolare che colpisce è il suo rapporto complicato con la comunità, alimentato da divergenze legate alla sua volontà di mantenere un certo grado di autonomia.

La parità di genere è oggi uno degli argomenti più discussi. Con questo termine si intende il principio secondo cui uomini e donne devono godere degli stessi diritti e delle stesse opportunità in ogni ambito della vita sociale, lavorativa e culturale. Nonostante i progressi compiuti nel corso del tempo, le disuguaglianze di genere non sono state ancora del tutto superate e continuano a manifestarsi nella quotidianità. Un esempio significativo di quanto sia stato lungo e difficile questo percorso può essere trovato ne ’ I Promessi Sposi ’ di Alessandro Manzoni, attraverso il personaggio della monaca di Monza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una vittima illustre? La monaca di Monza

Una recente avvistamento di una foca monaca nella laguna veneziana ha catturato l'attenzione del pubblico, diventando subito virale sui social.

Contenuti correlati

LA MONACA DI MONZA

Argomenti discussi: Il cantiere Garisenda fa un’altra vittima illustre: La Leonarda; Blog | Andrea Pucci e la rinuncia a Sanremo: satira sul presunto 'mostro rosso'; Addio a ‘La Leonarda’. Capitale dei vestiti usati e presidio in San Vitale: Schiacciati dai cantieri; Under 17 regionali / Report - Rimonta pazzesca dell'Acqui che infiamma la lotta salvezza, il Rosta si riprende il terzo posto, bella vittoria del Canelli.

Il cantiere Garisenda fa un’altra vittima illustre: La LeonardaDopo 11 anni, il progetto di economia circolare si arrende: La chiusura di via San Vitale ha inciso profondamente, riducendo passaggi, accessi e possibilità di tenere vivo un progetto sociale ... bolognatoday.it

Una caduta nel vuoto da circa 4 metri, mentre operava su un’impalcatura di un cantiere edile a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza. È un uomo di 58 anni, cittadino residente a Cassago Brianza, il lavoratore rimasto vittima di un grave incidente verificato - facebook.com facebook

#Monzanews Domani, martedì #10febbraio, si terranno le celebrazioni per il #GiornodelRicordo, la giornata istituita nel 2004 dal Parlamento italiano per commemorare le vittime degli eccidi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata: - alle ore 11 in via Martiri d x.com