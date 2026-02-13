Una tensostruttura nell' ex impianto di Cdr in attesa del nuovo centro per migranti

BRINDISI – Una tensostruttura nell'ex impianto di Cdr, in via Provinciale San Vito, viene smantellata per far spazio a una nuova struttura nella zona industriale, mentre si attende l'apertura del nuovo centro per migranti, che dovrebbe sorgere proprio in quella zona.

La situazione era diventata insostenibile presso il capannone in via Provinciale San Vito, dove i lavori per la "Casa delle culture" procedono a rilento. Nella zona industriale sarà istituita una fermata della Stp ad hoc BRINDISI – Dalla tensostruttura in via Provinciale San Vito a una nuova tensostruttura nella zona industriale. Questa la soluzione temporanea trovata per i migranti attualmente ospitati nel cortile del dormitorio situato di fronte alla Fontana di Tancredi, in piena città. La giunta comunale di Brindisi, nella giornata di ieri, ha dato il via libera al trasferimento. La decisione è scaturita da una serie di tavoli che si sono svolti presso la prefettura di Brindisi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

