Una stella è misteriosamente scomparsa dalla Galassia di Andromeda | l'affascinante teoria degli scienziati

Da fanpage.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stella supergigante M31-2014-DS1, tra le più luminose della galassia di Andromeda, è scomparsa improvvisamente, lasciando gli scienziati senza spiegazioni chiare. La sua luminosità si è ridotta in poche settimane, e ora si può vedere solo un debole bagliore nell'infrarosso, un cambiamento che ha sorpreso anche i ricercatori più esperti.

La stella supergigante M31-2014-DS1, tra le più luminose sella galassia di Andromeda, si è "spenta" rapidamente e ora mostra solo un debolissimo bagliore nell'infrarosso. Ecco cosa è successo, secondo gli astrofisici.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Spettacolare onda d’urto arcobaleno generata da una stella morta, scienziati: “È inspiegabile”

Gli scienziati hanno osservato un'onda d'urto arcobaleno, generata da una stella morta, che presenta caratteristiche anomale rispetto alle previsioni dei modelli fisici attuali.

