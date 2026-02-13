Una stella è misteriosamente scomparsa dalla Galassia di Andromeda | l'affascinante teoria degli scienziati

La stella supergigante M31-2014-DS1, tra le più luminose della galassia di Andromeda, è scomparsa improvvisamente, lasciando gli scienziati senza spiegazioni chiare. La sua luminosità si è ridotta in poche settimane, e ora si può vedere solo un debole bagliore nell'infrarosso, un cambiamento che ha sorpreso anche i ricercatori più esperti.

La stella supergigante M31-2014-DS1, tra le più luminose sella galassia di Andromeda, si è "spenta" rapidamente e ora mostra solo un debolissimo bagliore nell'infrarosso. Ecco cosa è successo, secondo gli astrofisici.