Stasera, su Rai 1 alle 20.35, il tradizionale gioco televisivo Affari tuoi si trasforma in una maratona di tre ore dedicata alla festa degli innamorati. La scelta di allungare la puntata nasce dall’idea di offrire ai telespettatori un momento speciale per festeggiare l’amore, coinvolgendo anche lo studio e i concorrenti in un’atmosfera più intima e festosa. Durante questa lunga edizione, lo studio si riempirà di decorazioni a tema e sorprese per creare un’atmosfera calda e accogliente, rendendo l’appuntamento unico nel suo genere.

S tasera su Rai 1 alle 20.35, Affari tuoi (e il suo studio) si trasforma in una puntata maxi, lunga tre ore, dedicata alla festa degli innamorati. Il titolo dello speciale è Nella buona e nella cattiva sorte e a partecipare al gioco dei pacchi sarà una coppia in procinto di sposarsi. Tanti gli ospiti celebri in studio: dalla comica Brenda Lodigiani agli affiatatissimi, in tv e nella vita, Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Stefano De Martino, il padre Enrico è morto a 61 anni: il ballo in tv sulle note di “That’s Life” X Leggi anche › Belén Rodriguez ai funerali del padre di Stefano De Martino Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte stasera 13 febbraio su Rai, puntata speciale per San Valentino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una puntata lunga tre ore intitolata "Nella buona e nella cattiva sorte"

Approfondimenti su puntata lunga

Stasera, venerdì 13 febbraio, i concorrenti di 'Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte' affronteranno una puntata a tema dedicata alla vigilia di San Valentino, con un gioco di carte che include anche alcune sorprese sentimentali.

Stefano De Martino saluta i telespettatori dal Teatro delle Vittorie a Roma, dove questa sera condurrà una puntata speciale di Affari Tuoi dedicata ai futuri sposi, in vista di San Valentino.

Ep 59 - The Disappearance of Lady Frances Carfax - The Jeremy Brett Sherlock Holmes Podcast

Ultime notizie su puntata lunga

Argomenti discussi: La forza di una donna 3, puntata 3 febbraio: Bahar si risveglia; Amici 25 anticipazioni puntata 15 febbraio: tre allievi conquistano il serale; La forza di una donna 3, anticipazioni 5 febbraio: Sirin ha una crisi di nervi; La forza di una donna 3, puntata 7 febbraio: Arif si consegna alla polizia.

Sarà dedicata all'Università del Molise la puntata di Ingresso Libero in onda questa sera alle 21,30 su Telemolise. In una lunga intervista realizzata con Pasquale Di Bello, il Rettore dell'Unimol, Giuseppe Peter Vanoli, traccererà un primo bilancio del suo man - facebook.com facebook