Una prima analisi sembra escludere la frattura

Pedro Rodríguez, attaccante della Lazio, è uscito dal campo durante la partita contro il Bologna in Coppa Italia con un infortunio alla caviglia destra. Una prima analisi esclude la presenza di una frattura, come ha confermato Maurizio Sarri, ma restano da fare altri accertamenti per capire meglio quanto sia grave il problema del giocatore spagnolo. Marca ha riferito questa mattina che i test iniziali sono stati rassicuranti, anche se la speranza è di evitare complicazioni più serie.

Le recenti analisi sulle ferite di Chiara Poggi suggeriscono l'ipotesi che l'evento fatale possa essersi verificato durante il suo spostamento sulle scale, dopo un primo colpo al piano terra.

