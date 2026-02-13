Una leggenda del jazz italiano al Milestone live club | Mario Rusca 4et in concerto

Mario Rusca, noto pianista jazz italiano, ha portato il suo quartetto al Milestone Live Club per un concerto domenica 15 febbraio alle 18. Rusca, con oltre cinquant'anni di carriera alle spalle, ha scelto di esibirsi in uno dei locali più frequentati dagli appassionati di musica dal vivo a Milano. Un pubblico di appassionati e curiosi si è radunato per ascoltare le sue interpretazioni, che combinano tecnica e emozione.

Domenica 15 febbraio alle ore 18 il Milestone Live Club ospita un appuntamento di grande prestigio per gli appassionati di jazz: sul palco salirà il Mario Rusca 4et, guidato da uno dei pianisti più autorevoli e longevi della scena italiana. Il concerto è a ingresso gratuito per i soci del Piacenza Jazz Club, con possibilità di tesseramento direttamente in loco. Nato a Torino nel 1937, Mario Rusca è unanimemente considerato un vero e proprio mito del jazz italiano. La sua carriera attraversa oltre settant’anni di storia musicale, dagli anni Cinquanta a oggi, durante i quali ha saputo seguire e interpretare i cambiamenti del linguaggio jazzistico rimanendo sempre fedele a una poetica personale profondamente radicata nel bebop e nel grande pianismo americano.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Sabato sera al Milestone Live Club di Piacenza si sono svolte le prime finali del Concorso Nazionale

Il Piacenza Jazz Club presenta Matteo Paggi in quintetto, un nuovo evento dedicato al jazz italiano.

