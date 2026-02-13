Via le poltrone della platea, per una sera il teatro Fraschini di Pavia ospiterà una festa in maschera in stile settecentesco, organizzata da un gruppo di appassionati che desiderano rivivere le atmosfere dell’epoca con musica dal vivo e danze tradizionali.

Via le poltrone della platea, per una sera il teatro Fraschini di Pavia ospiterà una festa in maschera in stile settecentesco. Martedì 17, martedì grasso alle 20.30 il teatro cittadino aprirà le sue porte per un evento unico nel suo genere: il Gran ballo di Carnevale, un momento culturale e aggregativo che un tempo era noto come occasione festosa in cui era lecito invertire ruoli sociali e consuetudini. Fedeli alla tradizione, per una sera, il pubblico non sarà spettatore, ma protagonista chiamato a vivere il teatro dall’interno, tra musica dal vivo, danza, narrazione teatrale e convivialità. Il programma musicale, filo rosso della serata, coinvolgerà i partecipanti in un viaggio nel Settecento europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una festa in maschera in stile settecentesco. Musiche e danze

A Reggio Calabria, il Carnevale 2026 prende vita con sfilate in maschera, danze caraibiche e tante animazioni.

Aurora Ramazzotti ha scelto di indossare una maschera durante la festa di compleanno di Goffredo Cerza, celebrando così l’evento speciale.

Contenuti correlati

IL CARNEVALE DELLE MASCHERE- canzone di carnevale per bambini-link con testo e attività-

Argomenti discussi: Una Festa in maschera per tutti con gli Amici dell’Asilo di Valle Olona a Varese; A Torre Le Nocelle la Festa in Maschera di Carnevale; Carnevale 2026, le iniziative in città; Una festa in maschera in stile settecentesco. Musiche e danze.

Una festa in maschera in stile settecentesco. Musiche e danzeVia le poltrone della platea, per una sera il teatro Fraschini di Pavia ospiterà una festa in maschera in stile ... quotidiano.net

Tante famiglie alla Festa in maschera della Scuola dell’infanzia Cattaneo di Valle OlonaOltre 130 persone hanno partecipato all'evento promosso dall'associazione Amici dell'asilo di Valle Olona respirando il clima familiare che caratterizza la scuola dell'infanzia Cattaneo ... varesenews.it

avevamo deciso di farci fare una foto in cui sembriamo più vecchi, un po stupidi, goffi e brutti forte il risultato mi sembra soddisfare le nostre aspettative IL GIOCO SACRO testo di Albert Ostermaier regia di Riccardo Festa musiche di Francesco Forni con Riccar - facebook.com facebook