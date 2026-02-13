Una comunità in lacrime per la morte di Giada Zanetel Un grave lutto ha colpito nei giorni scorsi l’intera comunità del Primiero. Dopo anni di dura lotta contro un tumore cerebrale, Giada Zanetel si è spenta all’età di trentacinque anni, lasciando dietro di sé un messaggio di forza e speranza condiviso sui social dai suoi amici pochi giorni prima della scomparsa.

Un grave lutto ha colpito nei giorni scorsi l’intera comunità del Primiero. Dopo anni di dura lotta contro un tumore cerebrale, Giada Zanetel si è spenta all’età di trentacinque anni. A darne il triste annuncio sono il marito con i tre figli, assieme ai genitori, il fratello e due sorelle che la salutano così: “Che la strada ti sia lieve e che il vento sia dietro di te, che la luce del sole riscaldi il tuo viso e la pioggia ti bagni dolcemente. Fino a che ci incontreremo e che Dio ti porti nel palmo della mano”. Due anni fa, gli abitanti di Primiero e Siror si attivarono per aiutare lei e la sua famiglia a sostenere le spese di un costoso intervento chirurgico, che avrebbe dovuto sostenere per guarire dalla malattia.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su giada zanetel

Walter Pfeifer, 29 anni di San Pietro Mezzomonte, è deceduto mentre praticava l’ice climbing a Falzeben, nel territorio di Avelengo.

La comunità religiosa e il territorio veneto e trentino piangono la scomparsa di don Ferdinando Murari, deceduto mercoledì 10 dicembre 2025 a Trento.

Ultime notizie su giada zanetel

Argomenti discussi: Lutto in parrocchia: addio ad Antonio, le lacrime della comunità; Le lacrime di Tarvisio per Simone; Ultimo giorno a Gaza. Con gli ospedali in macerie, i piccoli al mare e le lacrime agli occhi; Lutto in parrocchia: addio ad Antonio, le lacrime della comunità.

Le lacrime di Tarvisio per SimoneLa commozione di una intera comunità raccolta attorno alla famiglia del 33enne travolto mercoledì da una slavina sul monte Lussari ... rainews.it

Lauria in lacrime per Diego Palladino: comunità sconvolta, un uomo perbene e grande lavoratore. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morteLAURIA (PZ) - È un dolore profondo e allo stesso tempo composto quello che sta attraversando Lauria per la tragica scomparsa di Diego Palladino, operaio 58enne ... ivl24.it