Una bottiglia per il crack a San Faustino Servono i servizi sociali basta proclami | la segnalazione

Scrivo per segnalare l'ennesimo episodio di degrado che noi residenti del quartiere San Faustino di Viterbo, nello specifico di via Bellavista, siamo costretti a documentare giornalmente. Solo stamattina è stato rinvenuto l'ennesimo residuo di consumo di stupefacenti: una bottiglia artigianale con carta stagnola, inequivocabile "kit" utilizzato per fumare il crack. Non si tratta di un episodio isolato. Ciò che rende la situazione ancora più amara è il contrasto con la narrazione ufficiale che solo due settimane fa, con diversi annunci trionfali, parlavano di un problema "risolto" e di un ripristino del decoro nella nostra via.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

La sicurezza delle città richiede interventi concreti e risorse adeguate, non semplici proclami.

La Funzione Pubblica Cgil di Sondrio denuncia l’aumento delle aggressioni contro operatori dei servizi sociali, evidenziando un episodio recente negli uffici comunali di palazzo Martinengo, dove un uomo ha minacciato di darsi fuoco.

