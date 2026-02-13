un vero leader sa ascoltare la lezione di descalzi alla luiss

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha parlato questa mattina alla Luiss di Roma, sottolineando come un vero leader sappia ascoltare, durante il suo intervento in apertura di una serie di incontri con gli studenti.

L’ospite, il primo di una lunga serie, uno dei manager a capo di una delle aziende più strategiche del Paese. Claudio Descalzi, ceo dell’Eni, è stata la prima voce a levarsi nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Luiss, presso il Campus di Viale Romania, Inside leadership: mastering complexity – a conversation series, un ciclo di incontri ideato per esplorare il ruolo della leadership in un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni economiche, sociali, tecnologiche e geopolitiche. Tutto volto a favorire il confronto tra il mondo accademico e i protagonisti della vita culturale, imprenditoriale e politica che si sono distinti per la capacità di guidare organizzazioni e aziende complesse. 🔗 Leggi su Formiche.net

Questa volta l’Italia ha lasciato il segno con stile e armonia.

