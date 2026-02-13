un vero e proprio laboratorio per la produzione della droga a torino arrestato un 22enne

Un ragazzo di 22 anni, senegalese, è stato fermato a Torino perché gestiva un laboratorio di droga nel suo appartamento di via Monza. Durante la perquisizione, sono stati trovati diversi quantitativi di crack e cocaina, oltre a quasi 10.000 euro in contanti. La scoperta di questa attività illegale ha portato all’arresto del giovane e al sequestro delle sostanze e del denaro.

Un arresto e di un ingente sequestro di droga: questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Torino. Un cittadino senegalese di ventidue anni è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo che gli agenti hanno scoperto un laboratorio per la produzione di crack e cocaina all'interno di un appartamento. Un arresto a Torino Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato nelle scorse ore i poliziotti della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. Barriera di Milano hanno effettuato un intervento in uno stabile di Torino, in via Monza.

A Torino Aurora, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Barriera Milano hanno sequestrato un laboratorio di crack e arrestato un uomo, dopo aver scoperto l’attività il mese scorso in un appartamento di via Monza.

