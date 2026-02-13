Un posto al sole | Renato indaga su Eleonor

Renato ha deciso di indagare su Eleonor dopo aver notato alcuni comportamenti sospetti. La donna si è trasferita da Giulia e, fin dal primo momento, si è mostrata molto sicura di sé, riuscendo a conquistare rapidamente la fiducia di Raffaele e Rosa. Quest’ultima, in particolare, si è sentita così a suo agio da offrirle anche una mancia generosa, dimostrando di apprezzarla subito.

Eleonor prende posto a palazzo nella casa di Giulia e subito si sente a suo agio, non solo con Raffaele ma anche con Rosa, a cui dà una generosa mancia. Certo però è strano che una americana miliardaria come lei venga in Italia per lavoro e, anziché prendere un hotel, preferisca soggiornare in un umile appartamento di altre persone. La cosa insospettisce Renato che subito inizia a indagare e sopratutto a fantasticare circa le vere motivazioni dell'arrivo, e del nascondiglio, di Eleonor. Raffaele ovviamente lo prende in giro, sottolineando che è il solito complottista. Però questa volta forse ci ha visto giusto, perché Eleonor sicuramente nasconde qualcosa.