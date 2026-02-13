Un posto al sole le anticipazioni del 16 febbraio 2026 | una terribile notizia li sconvolge

Il cast di Un posto al sole è in subbuglio dopo che Marina Giordano, interpretata da Nina Soldano, scopre che il suo ex marito, Roberto Ferri, ha deciso di trasferirsi all’estero con la figlia, motivato da problemi finanziari e da una causa legale ancora aperta. La notizia si diffonde rapidamente tra gli abitanti di Palazzo Palladini, lasciando tutti senza parole. Questa svolta drammatica, anticipata nelle ultime ore, segna un cambiamento importante nelle dinamiche della soap e mette in crisi le relazioni tra i personaggi più stretti. Un dettaglio che fa discutere è il modo in cui Nina Soldano ha interpretato la scena della

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: arriva una notizia terribile per Roberto e Marina. Nella puntata precedente di venerdì 13 febbraio. Nella puntata di venerdì 13 febbraio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 16 febbraio 2026: una terribile notizia li sconvolge Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 16 Al 20 febbraio 2026: Roberto Ferri distrutto per Cristina! Da lunedì a venerdì, i fan di Un posto al sole, le anticipazioni del 11 febbraio 2026: Gianluca conquistato da Anna Stasera torna su Rai 3 “Un posto al sole”, la soap italiana che tiene compagnia da quasi 30 anni. Contenuti correlati Argomenti discussi: Un Posto al Sole, anticipazioni (2-6 febbraio 2026): Whoopi Goldberg si confida con Raffaele e Eduardo è pronto a oltrepassare il limite; Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 4 febbraio 2026: svelato il segreto di Whoopi; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 9 al 13 febbraio 2026; Un posto al sole, le trame dal 2 al 6 febbraio 2026. Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: Raffaele deve dire addio alla sua nuova amicaLe trame di UPAS di lunedì 16 febbraio 2026: mentre Roberto è travolto da una notizia sconvolgente, il portiere scopre che Mrs Price sta per tornare a casa. libero.it Un posto al sole: il dramma di Roberto (e Whoopi se ne va)Le trame di UPAS per la settimana dal 16 al 20 febbraio: un grave incidente turba profondamente Ferri e Mrs Price torna a New York (con una sorpresa finale). libero.it «Un Posto al Sole ormai è parte della nostra vita, ogni giorno ci regala qualcosa di nuovo», racconta uno degli attori che da anni anima il set. Qui puoi trovare tutte le novità sugli episodi in arrivo, sia quelle quotidiane che quelle della settimana. Ti aggiorniamo - facebook.com facebook