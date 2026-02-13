Un pomeriggio da marinai con Ad ognuno la sua vela laboratorio sulla pittura delle vele
Domenica 15 febbraio, l’associazione “Ad ognuno la sua vela” organizza un laboratorio sulla pittura delle vele, coinvolgendo appassionati e curiosi. Marco Rossi, uno dei volontari, spiega che l’evento nasce per far conoscere le tecniche tradizionali usate dai marinai di un tempo. Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno dipingere le proprie vele, usando colori e metodi tipici delle antiche imbarcazioni. La giornata vuole essere un modo per riscoprire un’arte che rischia di scomparire, portando tra le mani di tutti i segreti di questa tradizione.
Domenica 15 febbraio, torna l’appuntamento con gli uomini di mare, custodi degli antichi saperi legati alla tradizionale tinteggiatura delle vele. Saranno loro i protagonisti di “Ad ognuno la sua vela”, laboratorio aperto a bambini e adulti dedicato alla pittura delle vele con i tipici colori ocra ricavati da terre ed elementi naturali. L’iniziativa rientra nelle attività del Musa – Museo del Sale di Cervia dedicate alle famiglie e, attraverso queste esperienze, intende valorizzare il profondo e storico legame della città con il mare, non solo fonte primaria per la produzione del sale ma anche principale via di commercio del prezioso “oro bianco”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scampia, iniziata la demolizione della Vela Rossa: è l’ultima delle Vele ad essere abbattuta
A Scampia ha preso il via la demolizione della Vela Rossa, ultima delle Vele di Napoli ad essere abbattuta.
Laboratorio di pittura aperto a tutti
Argomenti discussi: Dopo il marinaio Actv minacciato, il collega bastonato a calci e pugni; Cacciatorpediniere della Marina americana e nave da rifornimento si scontrano nei Caraibi, ferendo 2 marinai; Sale sul vaporetto con un coltello: scoppia la paura tra i passeggeri a bordo. L'uomo fermato al Lido; Incidente a Rialto, lancione contro le gondole: aperta l’inchiesta, il pilota era solo a bordo. Ecco perché.
Un bel pomeriggio con Franco Luciani ed il suo libro :"A Spasso nel Tempo". Una serata bellissima tra amici alla cena di carnevale di ANMI Comacchio Associazione Nazionale Marinai d'Italia . #anmicomacchio #marinaiditalia #ottantesimoanniversari - facebook.com facebook