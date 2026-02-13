Un mistero lungo ventidue anni L’ultimo San Valentino del Pirata

Ventidue anni dopo, il mistero sulla morte di Marco Pantani si riaccende ancora oggi, con nuovi dettagli emersi da un’indagine riaperta dalla procura di Rimini. Era il 14 febbraio 2004, quando il famoso ciclista, conosciuto come il “Pirata”, morì nella sua stanza di un residence di Rimini, lasciando dietro di sé un arcobaleno di domande irrisolte e sospetti mai sopiti.

Ventidue anni fa moriva Marco Pantani. Era il giorno di San Valentino del 2004, quando la vita del Pirata si spense a soli 34 anni, nella camera di un residence di Rimini. Da allora tutto è cambiato, ma in realtà l’inizio della fine del campione venne scritta quattro anni e mezzo prima, il 5 giugno 1999, quando il campione venne ingiustamente fermato nelle battute finali di un Giro d’Italia che aveva praticamente già vinto, per un valore di ematocrito del sangue superiore al limite. Ufficialmente chi analizzò quella provetta di sangue disse in sostanza che Marco si doveva fermare perché aveva una concentrazione di cellule del sangue troppo elevata e quindi era a rischio la sua salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

