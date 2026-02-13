Un grande moto di solidarietà dopo la tragedia | l' associazione in memoria di Viola raccoglie oltre 18mila euro

Un grande moto di solidarietà dopo la tragedia: l'associazione in memoria di Viola raccoglie oltre 18mila euro Cresce in maniera impetuosa la solidarietà per le iniziative dell’Associazione Viola, in memoria di Viola Mazzotti, la 23enne originaria di Milano Marittima, morta in un incidente a Bologna il 25 novembre, quando fu investita da un camion. La causa principale di questa mobilitazione è il desiderio di sostenere le famiglie delle vittime stradali e di finanziare progetti di sicurezza nelle strade, ma un dettaglio che distingue questa raccolta è l’uso diretto di parte delle somme per l’acquisto di

L'associazione è nata per ricordare la 23enne cervese morta in seguito a un incidente stradale. Tante le iniziative benefiche in campo, tra borse di studio e campagne di sensibilizzazione Cresce in maniera impetuosa la solidarietà per le iniziative dell'Associazione Viola, in memoria di Viola Mazzotti, la 23enne originaria di Milano Marittima, morta in un incidente a Bologna il 25 novembre, quando fu investita da un camion. Sabato il teatro comunale di Cervia ha ospitato l'evento di presentazione dell'associazione, nata a tempo di record per mantenere viva la memoria della 23enne. Tutti i propositi che i ragazzi hanno presentato dal palco, chiedendo ai presenti in sala una condivisione anche in termini di sostegno economico: le tante iniziative in vista saranno possibili proprio grazie alla generosità collettiva.