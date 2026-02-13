Un cocktail di farmaci contro la leucemia | la ricerca
Un team di ricercatori italiani ha sviluppato un nuovo cocktail di farmaci che potrebbe uccidere le cellule leucemiche, offrendo una speranza in più per curare la leucemia linfoblastica acuta a cellule T (T-ALL). La scoperta nasce dall’osservazione che combinando alcuni medicinali già in uso si ottiene un effetto più potente contro le cellule tumorali rispetto alle terapie tradizionali. Un dettaglio che distingue questa ricerca è l’utilizzo di una combinazione di farmaci che agiscono su vie diverse, aumentando le possibilità di eliminare anche le cellule più resistenti.
Un cocktail di farmaci potrebbe indurre la morte delle cellule leucemiche, aprendo così la strada a nuova strategia per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta a cellule T (T-ALL). Si tratta di una malattia ancora difficile da curare in caso di ricaduta o di resistenza alle terapie standard. La scoperta si deve a un gruppo di ricercatori dell’ Università di Padova e dell’ Istituto oncologico veneto (Iov-Irccs). Resistenza alla terapia . La chemioterapia adattata al rischio – un approccio terapeutico personalizzato in cui l’intensità del trattamento viene stabilita in base a stadio della malattia, marcatori molecolari o risposta iniziale alla cura – punta a massimizzare i tassi di guarigione riducendo al minimo gli effetti collaterali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
