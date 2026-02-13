Un carnevale tra arte e mistero | la danza delle Barbuire a Lajetto di Condove

Il carnevale di Lajetto di Condove ha attirato numerosi spettatori domenica 15 febbraio, quando la tradizione secolare delle Barbuire ha animato le strade con una danza misteriosa. Questa manifestazione, che ogni anno richiama appassionati da tutta la regione, si svolge per preservare un rito antico che unisce arte e spiritualità. La partecipazione di uomini e donne in costumi colorati ha trasformato il piccolo borgo della Val Susa in un palcoscenico vivente, ricco di simboli e significati profondi.

Domenica 15 febbraio, in Val Susa, la borgata Lajetto di Condove si trasforma in un teatro a cielo aperto per ospitare il suo carnevale storico, uno degli eventi alpini più affascinanti e carichi di simbolismo d'Italia. Protagoniste indiscusse sono le Barbuire, maschere enigmatiche che incarnano il passaggio tra il gelo dell'inverno e il tepore della primavera. Quest'anno la festa assume una sfumatura culturale ancora più marcata grazie all'omaggio a Tino Aime, l'artista che ha saputo catturare l'essenza di queste figure nelle sue tele. La giornata si apre infatti alle 11.