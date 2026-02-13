Un Carnevale in frasca ecco le osmize aperte

A Trieste, quattro osmize nel Carso sono aperte per il Carnevale, offrendo un’alternativa alle tradizionali sfilate e feste in città. La decisione di aprire queste piccole cantine nasce dalla voglia di vivere il Carnevale in modo più autentico e vicino alla natura, lontano dal caos delle manifestazioni ufficiali. A differenza delle solite celebrazioni, queste osmize sono gestite da piccoli produttori locali che vogliono condividere i loro vini e prodotti tipici con chi cerca un’esperienza più genuina. Per molti, si tratta di un’occasione per scoprire il territorio in modo diverso, tra sapori autentici e paesaggi incont

Non solo sfilate e festa in città, il Carnevale a Trieste si celebra anche in Carso, dove sono quattro le osmize pronte ad accogliere chi vorrà festeggiare il periodo a contatto con la natura. Al numero 6 di Samatorza schiude le porte Gruden Stanislav, osmiza a conduzione familiare aperta per la prima volta nel 1983, dove il Signor Gruden Stanislav, in società con la sorella Alma, mette a disposizione l'abitazione di famiglia, dal fascino rustico e recentemente ristrutturata, offrendo salumi, sottacei e formaggi nella miglior tradizione delle frasche triestine, oltre che vini sia sfusi che in bottiglia.