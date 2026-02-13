Un bronzo che vale oro | chi è Michela Moioli?
Michela Moioli ha ottenuto il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo aver affrontato una caduta a Sochi che sembrava aver messo fine alla sua carriera. La sua medaglia arriva dopo anni di allenamenti intensi e sacrifici, che l’hanno portata a superare momenti difficili e a tornare più forte di prima. La vittoria di Michela rappresenta un risultato importante per lo sport italiano, soprattutto considerando le sfide che ha dovuto affrontare lungo il percorso.
. L’incredibile percorso di Michela Moioli, dalla caduta a Sochi fino al leggendario podio di Milano Cortina, tra sacrifici e sogni futuri. Sulla neve di Livigno oggi, 13 febbraio, la campionessa azzurra dello snowboard cross ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, aggiungendo un altro capitolo prezioso a una carriera già straordinaria. Ma il viaggio di Michela Moioli verso il podio olimpico non nasce all’improvviso. È una storia che parte da lontano, tra montagne, cadute, sogni e una determinazione fuori dal comune. Le prime curve: gli sci e la scoperta della tavola.🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Michela Moioli non molla mai! Rivivi la pazza rimonta che vale il bronzo
Michela Moioli ha recuperato terreno e conquistato il bronzo dopo una partenza difficile nella finale di Snowboard Cross Femminile.
Michela Moioli sempre sul podio alle Olimpiadi! Bronzo nello snowboardcross, oro all’Australia
Michela Moioli ha conquistato nuovamente un podio alle Olimpiadi, portando a casa un bronzo nello snowboardcross a Pechino.
