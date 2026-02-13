Un anno dopo aver annunciato «do something», Mario Draghi sollecita le istituzioni italiane a sbrigarsi, sottolineando la necessità di accelerare i tempi per affrontare le questioni aperte.

Accusata di conculcare le prerogative nazionali per decidere su ogni aspetto della nostra vita e al tempo stesso di non decidere nulla, l’Unione europea, in verità, non è né un’occhiuta ed efficientissima dittatura tecnocratica né un pachiderma burocratico incapace di muoversi di un passo. È lenta, certamente, proprio perché è democratica. Il problema è che a volte sembra semplicemente ferma. Dopo avere commissionato a Mario Draghi il famoso rapporto sulla competitività consegnato nel settembre del 2024, averlo convocato sei mesi dopo per chiedergli cosa fare (pur non avendo messo seriamente mano a nessuna delle indicazioni del suo ambizioso documento, motivo per cui l’interessato era sbottato nel celebre «do something», fate qualcosa), passato un altro anno, i vertici dell’Unione riuniti in Belgio hanno nuovamente invitato Draghi, assieme a Enrico Letta, autore di un analogo rapporto incentrato sul mercato unico, a indicare loro la strada da seguire. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un anno dopo «do something», Draghi dice solo: «Sbrigatevi»

Mario Draghi, insignito del Premio internazionale Carlo Magno, ha sottolineato le sfide attuali dell’Europa, evidenziando come il continente si trovi ad affrontare più minacce che in passato.

