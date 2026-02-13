Un altro oro è nella storia delle Olimpiadi!

Johannes Hoesflot Klaebo ha conquistato un’altra medaglia d’oro alle Olimpiadi, questa volta vincendo la 10 chilometri a tecnica libera nel circuito di Lago di Tesero. La sua vittoria deriva dalla sua velocità e dalla strategia impeccabile, che gli hanno permesso di staccare nettamente gli avversari. Con questa performance, Klaebo si conferma uno dei protagonisti indiscussi dello sci di fondo e aggiunge un altro tassello alla sua lunga serie di successi olimpici.

Dominio assoluto di Johannes Hoesflot Klaebo nella 10 chilometri a tecnica libera disputata sul circuito olimpico del Lago di Tesero, in Val di Fiemme. Il fuoriclasse norvegese firma il triplete personale ai Giochi e consolida il suo status di campione totale dello sci di fondo mondiale. Sul tracciato di Lago di Tesero, Klaebo ha imposto un ritmo altissimo fin dalle prime battute, gestendo con intelligenza la gara a intervalli e facendo la differenza soprattutto nella seconda parte del percorso. Una prova di forza e resistenza, chiusa in evidente affanno ma con la consapevolezza di aver scritto un’altra pagina di storia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

