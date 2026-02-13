Un adolescente su 4 vittima atteggiamenti violenti in una relazione

Un adolescente su quattro è vittima di atteggiamenti violenti nelle relazioni sentimentali, secondo l’ultimo rapporto di un centro di ricerca giovanile. La causa principale risiede spesso nella mancanza di consapevolezza e di strumenti di comunicazione tra i giovani, che portano a situazioni di disagio e, in alcuni casi, di abuso. Un dettaglio che colpisce è che tra gli intervistati il 28% ha ammesso di aver avuto incontri intimi occasionali dopo aver bevuto troppo, dimenticando le circostanze il giorno dopo. La percentuale sale al 31% tra i ragazzi, contro il 25% tra le ragazze.

Tempo di lettura: 3 minuti Al 28% degli intervistati è capitato almeno una volta di avere incontri intimi occasionali dopo aver bevuto troppo e non ricordare bene le circostanze il giorno dopo, percentuale che sale al 31% tra i ragazzi (25% tra le ragazze). Emerge dal rapporto di Save The Children “Stavo solo scherzando”. Se due anni fa il 30% pensava che la gelosia fosse un segno d’amore, oggi questa percentuale è scesa al 23% (16% tra le ragazze); nello stesso arco di tempo è scesa dal 21% al 12% la percentuale di quanti pensano che la condivisione della password sia un segno d’amore. Tuttavia – osserva Save The Children – questo aumento di consapevolezza ancora non si traduce in un cambiamento dei comportamenti nella vita vissuta, dove anzi alcuni atteggiamenti di possesso risultano in aumento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Un adolescente su 4 vittima atteggiamenti violenti in una relazione In Italia un adolescente su 4 vittima di violenze nelle relazioni: il rapporto Save The Children In Italia, un adolescente su quattro ha subito violenze nelle relazioni sentimentali, secondo il rapporto di Save the Children pubblicato questa settimana. Lotta al Cyberbullismo: Wind Tre amplia la rete di scuole con Mabasta. Un adolescente su cinque è vittima Un adolescente su cinque in Italia ha subito atti di bullismo, sia online che di persona, nell’ultimo anno. Contenuti correlati Argomenti discussi: Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione; Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione; Stavo solo scherzando: il rapporto sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti; Sempre online ma soli: un adolescente su 4 si confida con Chat Gpt. E molti vorrebbero uscire dalla 'trappola' dei social. Amore molesto per un adolescente su treUn adolescente su 4 è stato spaventato almeno una volta con atteggiamenti violenti dalla persona con cui ha o ha avuto una relazione, e a più di 1 su 3 (36%) il partner si è rivolto con linguaggio ... rainews.it Adolescenti, uno su 4 è vittima di atteggiamenti violenti in una relazioneAlla vigilia di San Valentino, giornata tradizionalmente dedicata all’amore, i dati del nuovo rapporto di Save the Children raccontano relazioni tra adolescenti caratterizzate da comportamenti aggres ... rainews.it Save The Children lancia l'indagine Stavo solo scherzando con cui mostra come un adolescente su quattro sia vittima di comportamenti violenti nella relazione col partner. L'organizzazione: «Chiediamo educazione all'affettività obbligatoria nelle scuole» x.com Il bello della rete non risiede nei suoi algoritmi, ma nella forza di abbattere i confini e creare connessioni. Eppure i dati Istat parlano chiaro: oggi, in Italia, un adolescente su tre è vittima di #cyberbullismo - facebook.com facebook