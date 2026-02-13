Un adolescente su 4 vittima atteggiamenti violenti in una relazione

Un adolescente su quattro è vittima di atteggiamenti violenti nelle relazioni sentimentali, secondo l’ultimo rapporto di un centro di ricerca giovanile. La causa principale risiede spesso nella mancanza di consapevolezza e di strumenti di comunicazione tra i giovani, che portano a situazioni di disagio e, in alcuni casi, di abuso. Un dettaglio che colpisce è che tra gli intervistati il 28% ha ammesso di aver avuto incontri intimi occasionali dopo aver bevuto troppo, dimenticando le circostanze il giorno dopo. La percentuale sale al 31% tra i ragazzi, contro il 25% tra le ragazze.

Tempo di lettura: 3 minuti Al 28% degli intervistati è capitato almeno una volta di avere incontri intimi occasionali dopo aver bevuto troppo e non ricordare bene le circostanze il giorno dopo, percentuale che sale al 31% tra i ragazzi (25% tra le ragazze). Emerge dal rapporto di Save The Children “Stavo solo scherzando”. Se due anni fa il 30% pensava che la gelosia fosse un segno d’amore, oggi questa percentuale è scesa al 23% (16% tra le ragazze); nello stesso arco di tempo è scesa dal 21% al 12% la percentuale di quanti pensano che la condivisione della password sia un segno d’amore. Tuttavia – osserva Save The Children – questo aumento di consapevolezza ancora non si traduce in un cambiamento dei comportamenti nella vita vissuta, dove anzi alcuni atteggiamenti di possesso risultano in aumento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

