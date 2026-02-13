Umberto Galimberti | Le disavventure della verità nell’era della tecnica e della produttività

Umberto Galimberti ha parlato questa mattina a Milano, sottolineando come la diffusione delle tecnologie e la pressione della produttività abbiano complicato sempre di più il riconoscimento della verità, trasformando la nostra percezione e il nostro rapporto con i fatti.

La Sfida della Verità nell’Era della Tecnocrazia: Umberto Galimberti Scuote le Coscienze. Il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti lancia un allarme sulla crescente difficoltà di distinguere tra verità e menzogna nella società contemporanea, dominata dalla tecnica e dall’imperativo della produttività. La sua analisi, pubblicata oggi, 13 febbraio 2026, invita a una profonda riflessione sul rapporto tra uomo e tecnologia, e sulle conseguenze di una realtà sempre più mediata e artificiale. La Velocità che Offusca il Giudizio. La società attuale è intrappolata in una spirale di efficienza che, paradossalmente, compromette la nostra capacità di comprendere il mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nell’era della post verità, le narrazioni ufficiali spesso distorcono i fatti, come si è visto nella gestione delle comunicazioni dell’amministrazione Trump riguardo alle morti all’interno dell’ICE.

Questa mattina alla Rsa San Pietro si è tenuto il Giorno della Memoria, con un momento di ricordo dedicato a Carlo Prina.

