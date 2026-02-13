Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Matteo Rossi, centrocampista del Bologna, ha firmato oggi un contratto di tre anni con il Napoli, dopo settimane di trattative intense e una proposta ufficiale arrivata ieri sera. La trattativa si è sbloccata grazie a un accordo sulla clausola rescissoria e a una proposta economica più allettante rispetto alle offerte di altri club, tra cui la Roma. Rossi, 24 anni, sarà presentato domani alle 11 nello stadio del Napoli, dove già stamattina si sono visti alcuni tifosi con sciarpe azzurre.

Calciomercato Roma: c'è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. In caso di fumata nera, ecco dove potrebbe trasferirsi Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l'MLS e una big di Serie A! Napoli Roma vista dalla prospettiva di Vergara e Pisilli: così è cambiato il destino dei due giovani talenti. Retroscena Bergomi dice la sua: «Pio Esposito a 20 anni ha la testa da uomo maturo. Ecco quale giocatore sarebbe servito alla Juventus a gennaio» Zambrotta non ha dubbi: «Ecco qual è la grande differenza tra Inter e Juventus. Giusto che giochi lui da punta centrale». Calciomercato live: Fabbian alla Fiorentina, Juventus su En-Nesyri, Bailey torna in InghilterraCalciomercato live, le trattative di oggi martedi 20 gennaio 2026. La Fiorentina ha chiuso l'operazione Fabbian. Il Bologna prende Sohm. Il Napoli valuta Marcos Leonardo. Juventus, En-Nesyri ... Le notizie di calciomercato del 29 gennaio 2026: Juve, Kolo Muani si allontana. Napoli e Roma su SulemanaPer la Juventus invece si allontana da Kolo Muani: il Tottenham non vuole interrompere il prestito. Il nome nuovo per l'attacco è quello di Jhon Duran anche se nelle ultime ore spunta pure Zirkzee ...