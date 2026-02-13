Ukraine expects final IMF deal approval in coming weeks

LONDON, Feb 13 (Reuters) - Ukraine expects its new $8.2 billion programme with the International Monetary Fund to be formally approved in weeks, its debt chief has told Reuters, a telegraphed but symbolic step, with the war with Russia about to grind into a fifth year. The agreement, which is set to replace an existing $15.6 billion IMF facility, will help Kyiv maintain economic stability and public spending against what is expected to be a near $140 billion budget shortfall over the next few years. In an interview with Reuters, Ukraine's long-serving debt management head, Yuriy Butsa, said formal IMF Board sign-off on the money should come very soon.