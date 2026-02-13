Il governo britannico ha deciso di aumentare gli investimenti nelle armi a lunga gittata, destinando oltre 400 milioni di sterline nel 202526. La decisione nasce dalla crescente esigenza di rafforzare la difesa nazionale in un contesto internazionale sempre più instabile. Quest’anno, le spese per i missili ipersonici e di lunga portata supereranno di gran lunga le cifre degli anni precedenti, sottolineando la priorità data alla sicurezza militare. Il governo vuole così migliorare le capacità offensive e difensive del Regno Unito, rispondendo alle nuove sfide geopolitiche.

"To meet this new era of rising threats, we need hard power, strong alliances and sure diplomacy," Healey said in a statement on Friday. "Per far fronte a questa nuova era di minacce crescenti, abbiamo bisogno di potere duro, di alleanze forti e di una diplomazia sicura", ha detto Healey in una dichiarazione di venerdì.

© Internazionale.it - UK long-range missile spending to exceed 400 million pounds in 2025/26

Il Regno Unito ha annunciato un investimento di 200 milioni di sterline, circa 270 milioni di dollari, destinato a sostenere le preparazioni per un eventuale dispiegamento di truppe in Ucraina.

La Gran Bretagna ha annunciato di aver destinato 150 milioni di sterline, circa 205 milioni di dollari, per fornire armi agli Ucraini.

