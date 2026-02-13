Ugo Pagliai porta Il Canto del cigno a Villa Lazzaroni, interpretando con intensità il celebre monologo di Anton Cechov, in uno spettacolo che ha attirato un pubblico di appassionati teatrali provenienti anche da fuori città.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Il Canto del cigno di Anton Cechov, interpretato dal grande Maestro Ugo Pagliai.. Dove e Quando: Presso il Teatro di Villa Lazzaroni a Roma, sabato 21 febbraio (ore 21.00) e domenica 22 febbraio 2026 (ore 17.30).. Perché: Un’occasione rara per vedere un’icona del teatro italiano confrontarsi con i grandi classici di Shakespeare e Cechov in una riflessione profonda sull’arte e sulla vita.. L’appuntamento con la grande drammaturgia russa e l’interpretazione d’autore si rinnova nel cuore del quartiere Appio-Latino. Il Teatro di Villa Lazzaroni si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione: la messa in scena de Il Canto del cigno, un atto unico di Anton Cechov che vede come protagonista assoluto Ugo Pagliai. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ugo Pagliai porta Il Canto del Cigno a Villa Lazzaroni

