Ue | Speranza ' riarmo? Non è strada giusta'

Roberto Speranza, deputato del Pd, ha commentato su Facebook le dichiarazioni di Friedrich Merz, secondo cui la Germania potrebbe avere presto l’esercito più forte d’Europa. Speranza ha messo in dubbio questa strategia, evidenziando che il rafforzamento militare non sembra la strada giusta in questo momento. La sua opinione arriva in un momento di crescente attenzione sulla corsa agli armamenti tra i paesi europei.

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Siamo sicuri che questa sia la strada giusta? Io penso proprio di no". Lo scrive il deputato del Pd, Roberto Speranza, sui social sulle affermazioni del cancelliere tedesco Merz secondo cui la Germania "avrà presto l'esercito più potente d'Europa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

