Giuseppe Conte ha dichiarato che Meloni si è alleata con Merz, ma questa scelta non porta benefici all’Italia. Conte spiega che il governo italiano dovrebbe rivedere il Patto di Stabilità, che considerano dannoso, perché limita le risorse nazionali. La sua frase si basa su una stretta collaborazione tra leader politici, mentre l’Italia affronta sfide economiche crescenti.

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Noi abbiamo bisogno di rivedere quel patto di Stabilità, firmato da Meloni, che ci penalizza fortemente. Ci troviamo con delle clausole di vincoli di bilancio, con questo piano di riarmo e questa transizione militare, che possono essere superate solo per le armi. E follia su follia è stato detto che Stati che non hanno capacità fiscale, come l'Italia, possono fare ricorso ai fondi di coesione". Lo dice Giuseppe Conte intervenendo in collegamento all'iniziativa M5S a Genova 'La manovra di guerra'. "Si è appena concluso in Belgio un vertice in cui Meloni si è messa in braccio a Merz, con grande enfasi.

La premier Giorgia Meloni evidenzia il rafforzamento dei legami tra Italia e Germania, sottolineando l’importanza di un’Europa più competitiva.

Il vertice tra Meloni e Merz ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra Italia e Germania su temi chiave come competitività, difesa e accordi economici.

