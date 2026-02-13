Ucraina Trump | La Russia è pronta a fare la pace ora tocca a Zelensky muoversi

Donald Trump ha annunciato che la Russia è disposta a negoziare la pace, mentre l'Ucraina deve fare il primo passo. La sua dichiarazione arriva mentre si trovava alla Casa Bianca, prima di partire per un viaggio in North Carolina. Trump ha invitato Zelensky a muoversi rapidamente, sottolineando che il momento di cercare un accordo è adesso.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato la richiesta all'Ucraina di accelerare il percorso negoziale con la Russia per arrivare a una conclusione del conflitto, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima di salire a bordo del Marine One diretto a Fayetteville, in North Carolina. Il Cremlino "vuole raggiungere un accordo e Zelensky dovrà darsi una mossa, altrimenti perderà una grande opportunità". Deve muoversi". Il presidente americano ha ribadito che Mosca sarebbe disponibile a trattare e ha esortato il leader ucraino a muoversi rapidamente per superare lo stallo. Pur avendo in passato manifestato impazienza anche verso il presidente russo Vladimir Putin, Trump ha posto l'accento soprattutto sulla necessità di un'accelerazione da parte di Kiev, sostenendo che il tempo giochi un ruolo decisivo nella definizione di un possibile accordo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Donald Trump ha affermato che il presidente Zelensky ostacola la pace tra Ucraina e Russia.

