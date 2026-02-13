Ucraina Tas boccia il ricorso per il casco commemorativo | l’omaggio ai caduti escluso da Milano-Cortina 2026

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha respinto il ricorso di Vladyslav Heraskevych, accusando il giovane atleta ucraino di aver cercato di usare il casco commemorativo come strumento di protesta durante i Giochi di Milano-Cortina 2026. Heraskevych aveva consegnato un casco con un disegno che ricordava i caduti in Ucraina, ma la Federazione Internazionale di Bob e Skeleton e il CIO avevano deciso di escluderlo dalla gara di skeleton. La decisione del tribunale si basa sulla posizione che l’oggetto rappresenta un’espressione politica che non può essere ammessa in ambito olimpico.

Il Casco Silenziato: L'Ucraina e la Battaglia per l'Espressione ai Giochi di Milano Cortina. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) ha respinto il ricorso presentato dall'atleta ucraino Vladyslav Heraskevych contro la decisione della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton e del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) che lo avrebbe escluso dalla competizione di skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La controversia nasce dalla volontà di Heraskevych di rendere omaggio ai connazionali caduti in guerra attraverso un casco decorato con i loro ritratti, gesto ritenuto incompatibile con le regole olimpiche.

