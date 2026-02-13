Ucraina Rutte | l’orso russo avanza come una lumaca

Ucraina, Rutte: “l’orso russo avanza come una lumaca” BRUXELLES, 13 FEB – “I russi stanno subendo perdite sbalorditive giorno dopo giorno: 35.000 morti a dicembre e 30.000 a gennaio”, ha dichiarato il primo ministro olandese Mark Rutte, commentando la lenta avanzata delle truppe russe sul campo di battaglia. Durante una conferenza stampa, Rutte ha sottolineato come, nonostante le numerose perdite, l’esercito russo continui a spostarsi con grande lentezza, come un orso che procede a passo d’uomo. Un dettaglio che distingue questa analisi

BRUXELLES, 13 FEB – "I russi stanno subendo perdite sbalorditive giorno dopo giorno: 35.000 morti a dicembre e 30.000 a gennaio. Invece di percepire i russi come un orso possente, dobbiamo comprendere che si stanno muovendo attraverso l'Ucraina con la velocità di una lumaca da giardino. Non dobbiamo cadere nella trappola della propaganda russa" Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, parlando in conferenza stampa dalla La Conferenza di Monaco sulla sicurezza. (ANSA) Nota di IO: dato che i numeri provengono dalla Nato o, peggio ancora, da Kiev, andrebbero presi con la dovuta cautela.