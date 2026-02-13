Ucraina | Odessa sotto attacco crisi idrica e feriti Rubio a Monaco per discutere di pace e referendum

Odessa è stata colpita questa notte da un attacco con missili russi, che ha provocato feriti e ha danneggiato alcune infrastrutture, aggravando la crisi idrica che già da settimane mette in ginocchio la città. Il motivo degli attacchi sembra essere la volontà russa di indebolire le resistenze ucraine nelle zone strategiche lungo il mare. Nel frattempo, il senatore americano Marco Rubio si prepara a incontrare il presidente Zelensky a Monaco per discutere di un possibile sostegno internazionale e di un referendum sulla sovranità ucraina.

Guerra in Ucraina, Escalation Notturna: Attacchi a Odessa e Kiev Mentre Rubio Si Prepara a Incontrare Zelensky. La guerra in Ucraina è entrata in una fase critica con nuovi attacchi russi che hanno colpito infrastrutture civili a Odessa e Kiev nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026. Quattro civili sono rimasti feriti a Odessa, mentre un attacco con drone nella regione di Volgograd ha ferito tre persone, tra cui un bambino. In questo contesto, il segretario di Stato americano Marco Rubio si prepara a un incontro cruciale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Monaco, dove si discuteranno possibili vie d’uscita dal conflitto, tra cui un piano per elezioni e un referendum su un accordo di pace.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’attacco missilistico in Ucraina continua a interessare diverse regioni, tra cui Kiev, Odessa e Kherson.

