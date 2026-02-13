Ucraina attacchi russi su Odessa Nuova tornata di negoziati

I bombardamenti russi su Odessa sono aumentati ieri, a causa di nuove azioni militari nella regione. La città, già colpita più volte, ha subito diversi attacchi che hanno causato danni a infrastrutture civili e interrotto le forniture di energia. Nel frattempo, i rappresentanti di Ucraina, Russia e Turchia si preparano per una nuova serie di incontri diplomatici che potrebbero portare a un accordo. La situazione sul terreno rimane tesa, con le forze russe che continuano a rafforzare le postazioni vicino al mare.

In Ucraina, attesa per una nuova tornata di negoziati trilaterali. Sul campo, intanto, gli attacchi russi non si fermano. Servizio di Federico Plotti TG2000. Nella giornata di martedì 23 dicembre, si sono verificati nuovi attacchi russi su Odessa, con l'utilizzo di droni.

