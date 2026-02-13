Ubriaco alle Olimpiadi | bufera sul coach finlandese Igor Medved che viene rispedito a casa

Igor Medved, l’allenatore finlandese di salto con gli sci, ha causato una grande discussione alle Olimpiadi dopo essere stato sorpreso ubriaco. La sua condotta ha violato le regole del comitato olimpico e ha portato alla sua immediata espulsione e ritorno in Finlandia. Il fatto si è verificato durante una delle giornate di gara, creando scompiglio tra gli atleti e i responsabili.

Bufera sull'head coach della nazionale finlandese di salto con gli sci Igor Medved, il quale, per aver violato il divieto di consumo di alcol imposto dal comitato olimpico nazionale, è stato rispedito a casa nelle scorse ore. A dare la conferma ufficiale è stato lo stesso Suomen Olympiakomitea, spiegando che l'ex saltatore sloveno, allenatore della squadra di Ski Jumping dal 2024, ha già lasciato l'Italia per "problemi legati all'alcol". "Medved è tornato a casa oggi", ha dichiarato Janne Hänninen, responsabile degli sport d'élite del Comitato olimpico finlandese. "Si tratta di problemi legati all'alcol.